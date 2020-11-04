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    • Spor
    • 04.11.2020 Gazete
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    Fenerbahçeliler'i çıldırtacak ! 'dan Elif Elmas hamlesi

    Yaz sezonunda beklenen takviyeleri yapamadığı gibi, satmak istediği oyuncuları da elden çıkartamayan , sürpriz bir hedefin peşine düştü. Ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Fener’in eski yıldızı ’ı gözüne kestirdi.

    Galatasaray'dan Elmas hamlesi

    Yaz transfer sezonunda beklenen takviyeleri yapamadığı gibi, satmak istediği oyuncuları da elden çıkartamayan Galatasaray, sürpriz bir hedefin peşine düştü. Ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Fener'in eski yıldızı Eljif Elmas'ı gözüne kestirdi.

    ORTA SAHANIN İLACI OLACAK
    Seri ve Lemina'yı kaybettikten sonra orta sahada zayıf kalan G.Saray, zirve yarışını sürdürmek için bu bölgeyi kesinlikle güçlendirmeyi hedefliyor. Eljif Elmas da böyle bir hamle olacak.

    SATIN ALMA OPSİYONU DA OLACAK
    Bu sezon ilk 11'de şans bulamayan ve forma giydiği 3 maçta da 2. yarıda oyuna dahil olan Eljif Elmas için Serie A ekibi Napoli'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapılacak.

    ONYEKURU LİSTENİN BAŞINDA


    Sarı-kırmızılılar orta sahaya Eljif Elmas takviyesi ile birlikte sol kanada da Onyekuru'yu almak istediği zaten biliniyordu. Bu arada G.Saray, Seri için de pusuda beklemeye devam ediyor.
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    Haberler Spor Fenerbahçeliler'i çıldırtacak transfer! Galatasaray'dan Elif Elmas hamlesi