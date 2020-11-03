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    • 03.11.2020 18:06
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    • 03.11.2020 18:06
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    BB Erzurumspor - |

    3. Tur maçında , sahasında 3. Lig ekibi 'u konuk ediyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdük çaldığı BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'de canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    3. Tur maçında ekiplerinden , sahasında 3. Lig ekibi 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.

    BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    11'LER

    Erzurumspor: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Mehmet Uçar, Mayega, Sissoko, Osman, Sadiku, Hamroun, Rashad Muhammed

    Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan

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