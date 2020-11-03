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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.
BB Erzurumspor - Karaköprü Belediyespor maçını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Mina, Gökhan, Mücahit, Mehmet Uçar, Mayega, Sissoko, Osman, Sadiku, Hamroun, Rashad Muhammed
Karaköprü Belediyespor: Ersel, Nuh, Halil, Hakan, Tugay, Emirhan, Umut, Tolunay, Emre, Erdi, Metehan