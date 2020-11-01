Hayalet adam Diagne! Ankaragücü maçında yokları oynadı...

Cimbom'un Senegalli forveti Mbaye Diagne, Ankaragücü karşısındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Falcao'nun cezası sebebiyle dünkü maçta ilk 11'de yer alan Diagne, sahada kaldığı 56 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Cimbom'un rakip kaleye en yakın ismi olmasına rağmen şut dahi atamayan Diagne, vasat bir oyun ortaya koydu.
TEPKİ GELDİ...
G.Saray'a bonservisi 13 milyon Euro'ya patlayan Diagne'nin etkisiz performansını taraftarlar da eleştirdi. Senegalli için, "Diagne'ye yapılan yatırımın karşılığını almak zor" denildi.
Diagne oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.
PENALTI İSYANI
A.Gücü Bolingi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası ofsayt kararı çıkmasına uzun süre itiraz etti. Bolingi, Luyindama ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda ofsayt kararı çıktı.
BABEL SİFTAH YAPTI
Ankaragücü karşısında Galatasaray'ın tek golünü atan Babel, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcu son haftalarda yükselen formu ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı başardı.
KANATTA BAŞLADI FORVETTE BİTİRDİ
Galatasaray'a Ankaragücü maçında galibiyeti getiren Babel, karşılaşmaya sol kanatta başladı. Diagne'nin 56'da oyundan alınmasıyla forvete geçen Hollandalı futbolcuyu karşılaşmayı bu bölgede tamamladı. Babel iki mevkide de başarılı bir oyun oynadı.
OKAN FORMAYI BIRAKMADI
G.Saray'da Erzurum maçnıdan sonra dünkü Ankaragücü karşılaşmasında da kaleyi Okan Kocuk korudu. Dünkü karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Okan, 11'deki yerini sağlamlaştırdı.
Erzurum maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Etebo, Ankaragücü karşısında formasına kavuştu. Etebo'nun ortaya koyduğu futbol geçer not aldı.
KAPTANLIK PAZUBENDİ ÖMER BAYRAM'DA
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti. Ömer, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.
YILMAZ VE İZMİR İÇİN SAYGI DURUŞU
G.Saray-A.Gücü maçı öncesi vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.
TEPKİ GELDİ...
G.Saray'a bonservisi 13 milyon Euro'ya patlayan Diagne'nin etkisiz performansını taraftarlar da eleştirdi. Senegalli için, "Diagne'ye yapılan yatırımın karşılığını almak zor" denildi.
Diagne oyundan alındıktan sonra yedek kulübesi yerine direkt soyunma odasına gitti.
PENALTI İSYANI
A.Gücü Bolingi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası ofsayt kararı çıkmasına uzun süre itiraz etti. Bolingi, Luyindama ile mücadelesi sonrası yerde kaldı. Bu pozisyonda ofsayt kararı çıktı.
BABEL SİFTAH YAPTI
Ankaragücü karşısında Galatasaray'ın tek golünü atan Babel, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcu son haftalarda yükselen formu ile ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı başardı.
KANATTA BAŞLADI FORVETTE BİTİRDİ
Galatasaray'a Ankaragücü maçında galibiyeti getiren Babel, karşılaşmaya sol kanatta başladı. Diagne'nin 56'da oyundan alınmasıyla forvete geçen Hollandalı futbolcuyu karşılaşmayı bu bölgede tamamladı. Babel iki mevkide de başarılı bir oyun oynadı.
OKAN FORMAYI BIRAKMADI
G.Saray'da Erzurum maçnıdan sonra dünkü Ankaragücü karşılaşmasında da kaleyi Okan Kocuk korudu. Dünkü karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Okan, 11'deki yerini sağlamlaştırdı.
Erzurum maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Etebo, Ankaragücü karşısında formasına kavuştu. Etebo'nun ortaya koyduğu futbol geçer not aldı.
KAPTANLIK PAZUBENDİ ÖMER BAYRAM'DA
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti. Ömer, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.
YILMAZ VE İZMİR İÇİN SAYGI DURUŞU
G.Saray-A.Gücü maçı öncesi vefat eden eski başbakan Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.