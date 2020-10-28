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    • Spor
    • 28.10.2020 Gazete
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    Bayern, Lokomotiv’i deplasmanda devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda ’yı 2-1 yendi. Bayern’in gollerini 13’te Goretzka ve 79’da Kimmich kaydetti. Lokomotiv’in golü ise 70’te Miranchuk’tan geldi. B Grubu maçında ise sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı.

    Bayern, Lokomotiv’i deplasmanda devirdi

    A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda 'yı 2-1 yendi. Bayern'in gollerini 13'te Goretzka ve 79'da Kimmich kaydetti. Lokomotiv'in golü ise 70'te Miranchuk'tan geldi. B Grubu maçında ise sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı.

    KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ RUSYA'YA MAĞLUP OLDU
    A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında 'ya deplasmanda 4-2 yenildi. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada yer alıyor.

    SİVAS-MACCABİ MAÇI BOŞNAK PELJTO'NUN
    Sivasspor'un Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak Irfan Peljto yönetecek. Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç 20.55'te başlayacak.

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    Haberler Spor Bayern, Lokomotiv’i deplasmanda devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)