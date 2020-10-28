Bayern, Lokomotiv’i deplasmanda devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yendi. Bayern'in gollerini 13'te Goretzka ve 79'da Kimmich kaydetti. Lokomotiv'in golü ise 70'te Miranchuk'tan geldi. B Grubu maçında ise Shakthar Donetsk sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı.

KADIN MİLLİ TAKIMIMIZ RUSYA'YA MAĞLUP OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında Rusya'ya deplasmanda 4-2 yenildi. Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada yer alıyor.

SİVAS-MACCABİ MAÇI BOŞNAK PELJTO'NUN

Sivasspor'un Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında karşı karşıya geleceği Maccabi Tel Aviv müsabakasını Boşnak Irfan Peljto yönetecek. Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç 20.55'te başlayacak.