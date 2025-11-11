Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü... Peş peşe taziye mesajları

ŞAHBAZ ŞERİF: TÜRK KARDEŞLERİMİZE İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ESTONYA VE LİTVANYA

Estonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor" sözlerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerine yer verdi.



KAZAKİSTAN



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.

AFGANİSTAN

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin başsağlığı ve taziyelerini iletti. Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kardeş Türkiye hükümetine ve halkına, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi. Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi.”

NATO: HİZMETLERİNİ ONURLANDIRIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Rutte de yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.

Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

Ürdün, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Ürdün'ün bu acı olay karşısında kardeş Türkiye hükümeti ve halkıyla tam bir duruş ve dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.



ROMANYA



Romanya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız" denildi.