Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü... Peş peşe taziye mesajları

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağımız Gürcistan'dan düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan makamları ile koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan elim olay sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Takvim.com.tr Gürcistan'da düşen C130 kargo uçağımızla ilgili diplomatik temaslar ve taziye mesajlarını derledi.
ŞAHBAZ ŞERİF: TÜRK KARDEŞLERİMİZE İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.
"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.
İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X sosyal medya platformundaki hesabından taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
ESTONYA VE LİTVANYA
Estonya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Estonya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk askeri kargo uçağının ardından Türkiye'ye en içten taziyelerini iletiyor" sözlerine yer verdi. Hayatını kaybeden askerlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Estonya, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da aynı platformdaki paylaşımında, "Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı nedeniyle Türkiye'ye en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından "Türk askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında trajik bir şekilde düştüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi iletiyoruz" sözlerine yer verdi.
KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında, Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini iletti.
AFGANİSTAN
Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı, X'ten yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin başsağlığı ve taziyelerini iletti. Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kardeş Türkiye hükümetine ve halkına, ayrıca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
KATAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi. Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi.”
NATO: HİZMETLERİNİ ONURLANDIRIYORUZ
NATO Genel Sekreteri Rutte de yaptığı paylaşımda, "(Hayatını kaybeden askerlerin) hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.
Rutte, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.
ROMANYA
Romanya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Romanya'nın Türkiye ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en içten taziye mesajını sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız" denildi.
“TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait kargo uçağının Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, "Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir" ifadesine yer verildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da "Gürcistan’da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan’dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de "Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadelerine yer verdi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine, TSK'ya, Türkiye'deki yetkili makamlara ve Türk milletine taziyelerini ilettiklerini kaydetti. Elçilik, bu zor zamanlarda dayanışma içinde olduklarını ve desteklerini ifade etti.
Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını paylaşarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerimizi sunarız. Bu zor günlerde, Kosova Cumhuriyeti, Türkiye'nin yanında durmaktadır." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, uçak kazası nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, olaydan etkilenen ailelere taziye dileğinde bulundu ve bu zor zamanda Türk kardeşlerinin yanında olduğunu kaydetti.
İran'ın Ankara Büyükelçiliği elim hadiseyi derin üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Söz konusu hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost ve kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına içtenlikle taziyelerimizi sunar, Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır ve metanet dileriz." ifadelerini kullandı.
GÜRCİSTAN BAŞBAKANINDAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan; Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit düşen askerler için taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, görüşmede Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti
BAKAN FİDAN GÜRCİSTAN'LI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle görüştü.
Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağa yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"HAYIRLI HABERLER GELMESİNİ DİLİYORUZ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, ‘Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz’ ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kargo uçağımızın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
GÜRCİSTAN'LA TEMAS
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Azerbaycan'dan kalkan Gürcistan'da düşen Türk kargo uçağın görüşmede ele alındı. Aliyev, Erdoğan'a taziyelerini iletti.
ALİYEV'DEN TAZİYE MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düşen uçakla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Azeri medyasına göre mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Gürcistan bölgesinde düşen Türk Hava Kuvvetleri askeri kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebatla ilgili trajik haberlerden dolayı derin üzüntü duyuyoruz."
"Bu acı anda kendim ve Azerbaycan halkı adına, size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen kargo uçağına ilişkin konuştu.
Erdoğan, "Ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla Gürcistan ile koordineli çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız inşallah onların yanında olmalı." dedi.