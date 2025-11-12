METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağmur etkili olacak. Tahminlere göre Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgeleriyle İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Peki kuvvetli yağışlar kaç gün sürecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 12 Kasım hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:27