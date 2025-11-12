Kadraj Galeri Kadraj İkon METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmesine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağmur etkili olacak. Tahminlere göre Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz bölgeleriyle İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Peki kuvvetli yağışlar kaç gün sürecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 12 Kasım hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde yağışların etkili olacağını ve sıcaklıkların kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi. Özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

MGM tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in yanı sıra Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

3 İLE SARI KOD

Yağışların, özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu iller için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarı yayımladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise etkisini artırarak eseceği tahmin ediliyor.