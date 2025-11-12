METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul’da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

MGM tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in yanı sıra Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.