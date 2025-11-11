CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!

Milli Savunma Bakanlığı, içerisinde 20 personelimizin bulunduğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.
ŞEHİT HABERLERİ AİLELERE ULAŞIYOR
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine verildi.
Takvim.com.tr yaşanan gelişmeleri anbean aktarıyor...
ŞEHİT BABASI: VATAN SAĞ OLSUN
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.
Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.
Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:
"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."
MSB AÇIKLADI: 20 PERSONEL ŞEHİT DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, uçaktaki 20 personelin kazada şehit düştüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlere taziye mesajı yayımladı. Güler'in mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
İşte şehit olan kahraman personelin isimleri:
Gökhan KORKMAZ
Hv.Plt.Yb.
Serdar USLU
Hv.Plt.Bnb.
Nihat İLGEN
Hv.Plt.Bnb.
Cüneyt KANDEMİR
Hv.Plt.Ütğm.
Emre MERCAN
Hv.Uçk.Bkm.Ütğm.
Nuri ÖZCAN
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Ümit İNCE
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Hamdi Armağan KAPLAN
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.
Burak ÖZKAN
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.
İlker AYKUT
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş.
ŞEHİT HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN'IN HABERİ AMASYA'YA ULAŞTI
Görev için gittikleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanması sonrası Gürcistan'da düşen uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelden evli ve 2 çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan'ın (40) acı haberi memleketi Amasya'yı hüzne boğdu. Şehidin Gümüşhacıköy ilçe merkezindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Başsağlığı mesajı yayınlayan AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, "İlçemizde uzun yıllar serbest inşaat mühendisi olarak hizmet veren Ümit Kaplan Bey'in oğlu, Astsubay Kıdemli Çavuş Armağan Kaplan kardeşimiz de şehitlerimiz arasındadır. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı. Uçaktaki personellerden 10'unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nde görev yaptıkları öğrenildi. Merzifon ilçe merkezindeki ailelerinin yaşadığı evler ile lojmana da dev bayraklar asıldı.
BALIKESİR'DE YÜREKLER YANDI
Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.
Balıkesir'de yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi. Şehidin annesinin Merzifon'da olduğu babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a yola çıktığı öğrenildi. Şehit Sayın'ın evli olduğu öğrenildi.
ŞEHADET HABERİ KONYA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu şehit oldu.
Amasya Merzifon’da görev yapan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun (25) şehadet haberi, Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan babası İbrahim Kuyucu ve annesi Fadimeana Kuyucu’ya yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Kuyucu’nun şehit haberini alan yakınları da baba ocağına geldi. Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun evli olduğu öğrenildi.
ŞEHİT BURAK İBBİĞİ'N ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) şehadet haberi, Çorum'daki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.
Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu.
Yakınları, taziye için şehit evinde toplandı.
Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.
BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Bursalı
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız şehit oldu.
Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirileceği bildirildi.
54 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın şehadet haberi de, askeri yetkililer tarafından eşi Fatma Özcan’a verildi. Şehidin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki evine Türk Bayrağı asıldı. Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
SAKARYALI ŞEHİDİN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu.
Anne ve babasının Gümüşhane'de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'taki yakınlarına bilgi verildi.
Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon'a doğru yola çıktı. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın ederken Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise sosyal medyadan şehit haberini vererek baş sağlığı diledi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidin var Sakarya. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. ‘Biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz.' Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda Hava Uçak Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit düşmüştür. Yüce milletimizin başı sağolsun. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
MUĞLA'DA YÜREKLER YANDI
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.
Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu.
Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
12. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI ŞEHİTLERİ
Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personelin şehit olduğu öğrenildi.
Şehit olan personeller:
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği
ŞEHİT BERKAY KARACA'NIN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı.
Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.
Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.
BİLECİK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi.
Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.
ASTSUBAY İLKER AYKUT'UN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı.
Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.
ŞEHİT MERCAN'IN ACI HABERİ ESKİŞEHİR'DEKİ AİLESİNE ULAŞTI
Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan’da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu.
Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi.
Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
KARABÜK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı.
Şehit Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Acı haberin ardından Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
BÜYÜKÇEKMECE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ | YAKINLARI VE SEVENLERİ AKIN ETTİ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı.
Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.