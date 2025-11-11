CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!

ŞEHİT HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN'IN HABERİ AMASYA'YA ULAŞTI

Görev için gittikleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanması sonrası Gürcistan'da düşen uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelden evli ve 2 çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan'ın (40) acı haberi memleketi Amasya'yı hüzne boğdu. Şehidin Gümüşhacıköy ilçe merkezindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Başsağlığı mesajı yayınlayan AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, "İlçemizde uzun yıllar serbest inşaat mühendisi olarak hizmet veren Ümit Kaplan Bey'in oğlu, Astsubay Kıdemli Çavuş Armağan Kaplan kardeşimiz de şehitlerimiz arasındadır. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna can veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerini kullandı. Uçaktaki personellerden 10'unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nde görev yaptıkları öğrenildi. Merzifon ilçe merkezindeki ailelerinin yaşadığı evler ile lojmana da dev bayraklar asıldı.