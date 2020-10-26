Karagümrük’ü geçen Alanya zirveye demir attı (Türkiye Süper Ligi)

Lider Alanyaspor ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük'ü 2-0 yenerek liderliğini korudu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Turuncu-Yeşilliler 8'de Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 2. yarının 81. dakikasında Babacar farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MALATYASPOR TAM GAZ

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla geçti. Evsahibi takım 10'da Murat Yıldırım'la geriye düştü. Ancak Semih ve Kubilay'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

SİVASSPOR-Ç.RİZESPOR KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Süper Lig'de bugün bir karşılaşma daha oynanacak. Sivasspor ile Çaykur Rizespor Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç beIN SPORTS HD 2'den naklen verilecek.