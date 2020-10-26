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    • Spor
    • 26.10.2020 Gazete
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    Karagümrük’ü geçen Alanya zirveye demir attı (Türkiye Süper Ligi)

    Lider ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük’ü 2-0 yenerek liderliğini korudu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Turuncu-Yeşilliler 8’de Davidson’un golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 2. yarının 81. dakikasında Babacar farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Gümrük’ü geçen Alanya zirveye demir attı

    Lider ligin güçlü ekiplerinden Karagümrük'ü 2-0 yenerek liderliğini korudu. Maça hızlı bir başlangıç yapan Turuncu-Yeşilliler 8'de Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 2. yarının 81. dakikasında Babacar farkı ikiye çıkardı. Alanyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    MALATYASPOR TAM GAZ
    Yeni Malatyaspor, 'ni 2-1'lik skorla geçti. Evsahibi takım 10'da 'la geriye düştü. Ancak Semih ve Kubilay'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

    SPOR-Ç.RİZESPOR KARŞI KARŞIYA GELİYOR
    Süper Lig'de bugün bir karşılaşma daha oynanacak. ile Çaykur Rizespor Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi yönetecek. Maç beIN SPORTS HD 2'den naklen verilecek.

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    Haberler Spor Karagümrük’ü geçen Alanya zirveye demir attı (Türkiye Süper Ligi)