Trabzonspor dün Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçında hakemleri protesto etti. Süper Lig'in ilk 4 haftasında büyük hakem hatalarına maruz kalan Bordo-Mavililer dünkü maçın başlama düdüğüyle birlikte 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı.
İLK YARIDA KÖTÜ OYNADILAR
Karadeniz Fırtınası Erzurum'daki hazırlık maçının ilk yarısında kötü bir performans sergiledi. Dadaşlar, 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile öne geçti.
BAŞACIKOĞLU SAHNEDE!
Erzurum 34'te Gomes ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda rakibine oranla daha derli toplu oynayan Trabzonspor, 54'te Bilal Başacıkoğlu ile farkı eritse de yenilgiye razı oldu.
NEWTON: BIKTIK USANDIK!
Trabzon'un hocası Eddie Newton, "Kulüp olarak aleyhimize alınan kararlardan bıktık usandık. Bu yüzden 30 saniye hareketsiz kaldık" dedi.
30 SANİYE HAREKETSİZ KALDILAR
Trabzonsporlu futbolcular dünkü Erzurum maçının ilk 30 saniyesinde hareketsiz kalarak hakem hatalarını protesto etti. Bu hareket karşılaşmaya damgasını vurdu.
SON 10 MAÇTA 9 GOL
Erzurum forması giyen Ömer Şişmanoğlu, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 maçta 9 gol attı. Tecrübeli golcü maçın ilk yarısında fileleri havalandırdı.