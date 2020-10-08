Son kurban Tyler Boyd

30 yaşındaki Boyd, Siyah-Beyazlı takımın bu sezon oynadığı 6 maçın tamamında ilk 11 oynamış ve ligdeki Trabzonspor maçında fileleri havalandırmıştı. Devre arasına kadar forma giyememesi kesinleşen Boyd'un moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

BU SEZON 447 DAKİKA SÜRE ALDI

Boyd Beşiktaş forması ile bu sezon 6 maçta 447 dakika sahada kaldı. Ancak buna rağmen ABD'li oyuncunun lisansı askıya alındı