Son kurban Tyler Boyd

Transfer döneminin bitmesiyle kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas harici 15 yabancısı olan Beşiktaş'ta 14 olan yabancı kuralına takılan isim Tyler Boyd oldu.
Siyah-Beyazlılar, ABD'li futbolcunun lisansını askıya aldı. N'Koudou, Hasic ve Boyd arasında yapılan tercih neticesinde ABD'li kanat oyuncusu kadro dışı kalırken bu gelişme şaşkınlık yarattı.
30 yaşındaki Boyd, Siyah-Beyazlı takımın bu sezon oynadığı 6 maçın tamamında ilk 11 oynamış ve ligdeki Trabzonspor maçında fileleri havalandırmıştı. Devre arasına kadar forma giyememesi kesinleşen Boyd'un moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
BU SEZON 447 DAKİKA SÜRE ALDI
Boyd Beşiktaş forması ile bu sezon 6 maçta 447 dakika sahada kaldı. Ancak buna rağmen ABD'li oyuncunun lisansı askıya alındı