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    • Spor
    • 08.10.2020 Gazete
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    'da krizi sonrası muhalefet kulisleri hareketlendi

    Yönetim ve arasında büyük bir gerilime neden olan krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan ve İkinci Başkan ’ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

    Saray alev alev

    Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

    MUHALİFLER DÜĞMEYE BASTI
    Alınan bilgilere göre mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübü seçime götürmek için düğmeye basıldı. Bazı üyelerin Burak Elmas'ı adaylığa hazırladığı öğrenildi.

    KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
    Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.

    MAYISTA ADAY DEĞİL AMA
    Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.
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    Haberler Spor Galatasaray'da transfer krizi sonrası muhalefet kulisleri hareketlendi