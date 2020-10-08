KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.

MAYISTA ADAY DEĞİL AMA

Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.