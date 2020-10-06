Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, transfer olduğu gün havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Henüz istenileni veremeyen tecrübeli golcü Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girdi ve etkisiz kaldı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay stadda onun için şok ifadeler kullandı.
'BİR İŞE YARA' DİYE BAĞIRDI!
Günay, "Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü. Bir işe yara!" çıkışında bulundu. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bir hayli gergin olduğu gözlendi.
BÖYLE Mİ VURULUR TOPA!
Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik de ''Böyle mi vurulur o topa?'' diyerek Kolombiyalı golcüye isyan etti. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da Feghouli'ye ''Yeter artık!" diye bağırdı.
HINCINI SANDALYEDEN ALDI
Albayrak, maçı izlerken Falcao'nun değerlendiremediği pozisyon üzerine ayağa fırlayıp oturduğu sandalyeden hıncını aldı. Yöneticiler futbolculara bir hayli tepkiliydi.
SAVAŞ ÇORLU