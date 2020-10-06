'BİR İŞE YARA' DİYE BAĞIRDI!

Günay, "Bu kadar para veriyoruz biz bu adama! Halı sahada bile atarlar bu golü. Bir işe yara!" çıkışında bulundu. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin bir hayli gergin olduğu gözlendi.