17 milyonluk hüsran

Cimbom'da Rangers ve Kasımpaşa yenilgileri sonrasında eleştiri okları takımın yıldızlarına çevrildi. Sarı- Kırmızılılar'da Falcao yıllık 5 milyon, Feghouli 4 milyon, Belhanda 3.5 milyon, Babel 2.5 milyon ve Diagne 2.35 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray taraftarı özellikle son iki maçta ortaya konan futboldan sonra bu 5 isme daha çok kızıyor.

Yönetim bu 5 yıldız oyuncuya yılda yaklaşık 17 milyon Euro ödüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu 5 ismin aldığı ücretin hakkını tam olarak veremediği görüşünde. Onlardan daha iyi performans bekleniyor.