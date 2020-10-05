Trabzonspor'un 40 günlük uğraş sonucunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo Trabzon'a geldi. Bordo-Mavililer, bir ara transferden vazgeçti. Ancak gerçekte oyuncuyla teması hiç koparmayan Trabzon, Hugo'dan ve ailesinden yardım istedi. Hugo ve ailesi de, Palmeiras kulübü yöneticilerine, "Biz Trabzonspor'a gitmek istiyoruz" deyince Brezilya kulübü talep ettiği rakamlarda esneme yaptı. Görüşmelerde Hugo, Trabzon lehine aktif olarak yer aldı. Menajerler devre dışı kaldı, transfer sonuçlandı.