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    • Spor
    • 05.10.2020 Gazete
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    i Hugo bitirdi! sonunda stoperine kavuştu

    'un 40 günlük uğraş sonucunda kadrosuna kattığı lı stoper 'a geldi. Bordo-Mavililer, bir ara den vazgeçti. Ancak gerçekte oyuncuyla teması hiç koparmayan Trabzon, Hugo'dan ve ailesinden yardım istedi. Hugo ve ailesi de, Palmeiras kulübü yöneticilerine, "Biz Trabzonspor'a gitmek istiyoruz" deyince Brezilya kulübü talep ettiği rakamlarda esneme yaptı

    Transferi Hugo bitirdi
    'un 40 günlük uğraş sonucunda kadrosuna kattığı lı stoper Vitor Hugo Trabzon'a geldi. Bordo-Mavililer, bir ara den vazgeçti. Ancak gerçekte oyuncuyla teması hiç koparmayan Trabzon, Hugo'dan ve ailesinden yardım istedi. Hugo ve ailesi de, Palmeiras kulübü yöneticilerine, "Biz Trabzonspor'a gitmek istiyoruz" deyince Brezilya kulübü talep ettiği rakamlarda esneme yaptı. Görüşmelerde Hugo, Trabzon lehine aktif olarak yer aldı. Menajerler devre dışı kaldı, transfer sonuçlandı.
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    Haberler Spor Transferi Hugo bitirdi! Trabzonspor sonunda stoperine kavuştu