Kartal çakıldı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'a farklı yenilen Siyah-Beyazlılar dün de Gençlerbirliği'ne kendi evinde 1-0 teslim oldu. Böylece arka arkaya 2. yenilgisini aldı.
STANCU TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Maça hızlı bir başlangıç yapan G.Birliği 8'de Stancu ile 1-0 öne geçti. Furman'ın ortasında Stancu kafa vuruşu ile konuk ekibi öne geçirdi. 42'de Josef'in şutunda kaleci topu kornere attı.
KALECİ NORTFELDT BAŞARILIYDI
Maçın 45+1'nci dakikasında Josef'in pasında Gökhan'ın vuruşunda Nortfeldt başarılıydı. 51'de Welinton'un kafa vuruşunda top auta gitti. 53'te Toure'nin röveşata vuruşunu defans uzaklaştırdı.
HASİC'İN TOPU DİREKTE PATLADI
Maçın 65. dakikasında Berat'ın şutunda Montero topu kale çizgisinden çıkardı. 78'de Hasic'in şutunda top auta gitti. 90+1'de Hasic'in vuruşunda top direkten döndü. Maçı Beşiktaş 1-0 kaybetti.
SERGEN YALÇIN ADETA YIKILDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Başını öne eğerek kimseyle konuşmayan Yalçın'ın soyunma odasına inerken üzgün olduğu gözden kaçmadı.
BU SEZON EVDE GALİBİYET YOK
Beşiktaş bu sezon evinde galibiyete hasret kaldı. Ligin 2. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlı takım dün de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak hüsran yaşadı. Kartal evindeki son galibiyeti geçen sezon Fenerbahçe önünde aldı.
TÜM GÖZLER TRANSFERDE
Beşiktaş yönetiminin bugün transferde bir adım atmayacağı merak konusu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin forvet ile kanat takviyesi için son ana kadar uğraşacağı belirtildi.