BU SEZON EVDE GALİBİYET YOK

Beşiktaş bu sezon evinde galibiyete hasret kaldı. Ligin 2. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlı takım dün de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak hüsran yaşadı. Kartal evindeki son galibiyeti geçen sezon Fenerbahçe önünde aldı.

TÜM GÖZLER TRANSFERDE

Beşiktaş yönetiminin bugün transferde bir adım atmayacağı merak konusu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin forvet ile kanat takviyesi için son ana kadar uğraşacağı belirtildi.