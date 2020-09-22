Fenerbahçe evinde kayıp. Süper Lig'e Rize deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Sarı-Lacivertliler uzatmalarla beraber 22 dakika 10 kişi, 14 dakika da 9 kişi oynayan Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı çok temposuz geçerken iki takım da önemli bir pozisyon üretemedi. 51'de savunmadan çıkan Lemos'un uzaklardan şutu kaleci Munir'de kaldı. 65. dakikada Fenerbahçe ilk net pozisyonunu buldu.
Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Gökhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.
73. dakikada Ribeiro ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı ve Hatayspor 10 kişi kaldı.
81. dakikada Isaac Sackey de ikinci sarı karttan kırmızı görünce Hatayspor 9 kişi kaldı. Fener kalan dakikalarda tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. 90+5'te Sinan Gümüş'ün vuruşunda top direği yaladı ve maç 0-0 bitti.