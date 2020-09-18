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    • Spor
    • 18.09.2020 Gazete
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    'a 12 milyon euro kazandırdı

    'un 'tan 2 yıllığına kiraladığı , Bordo-Mavili kulübe servet kazandıracak. Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli golcü Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren pazarlıklar sonucunda bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor da transfere onay verdi.

    Kraldan 12 milyon

    'un 'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili kulübe servet kazandıracak.

    Fırtına ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli golcü Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı. Günlerdir süren pazarlıklar sonucunda bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace ve Trabzonspor da transfere onay verdi.

    Leipzig, yıldız oyuncu için 24 milyon Euro vermeyi kabul etti. Karadeniz Fırtınası, 24 milyon Euro'luk bonservis ücretinin 12 milyon Euro'sunu kasasına koyacak. Ancak anlaşmada bonuslar da mevcut.

    Bu bonuslarla Trabzonspor'un kazancı 15 milyon Euro'ya çıkacak. Fırtına, kiraladığı bir oyuncudan hatrı sayılır bir parayı kasasına koyacak.

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