Trabzonspor Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında transfere hız verdi. Kadrosundan ayrılan oyuncular ve sakatlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer listesinde yer alan yıldızlar için girişimlerini hızlandırdı.

SALCEDO DA GELMEYİ İSTİYOR

Fırtına Tigres'te forma giyen 26 yaşındaki Meksikalı stoper Carlos Salcedo'yu bitirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.





KHAZRI İÇİN YENİ BİR TEKLİF

Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı ön libero Gregore için de teklif yapıldı. Trabzonspor, forvet ve 10 numara oynayan Wahbi Khazri'yi yeniden gündemine aldı.