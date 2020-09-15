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    • Spor
    • 15.09.2020 Gazete
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    Fırtına'dan taarruzu! 'da 3 yıldız için girişimler hızlandı

    Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında e hız verdi. Kadrosundan ayrılan oyuncular ve sakatlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer listesinde yer alan yıldızlar için girişimlerini hızlandırdı.

    Fırtına'dan transfer taarruzu!

    Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında e hız verdi. Kadrosundan ayrılan oyuncular ve sakatlar nedeniyle sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer listesinde yer alan yıldızlar için girişimlerini hızlandırdı.

    SALCEDO DA GELMEYİ İSTİYOR
    Fırtına Tigres'te forma giyen 26 yaşındaki Meksikalı stoper Carlos Salcedo'yu bitirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Yıldız oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği öğrenildi.



    KHAZRI İÇİN YENİ BİR TEKLİF
    Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı ön libero Gregore için de teklif yapıldı. Trabzonspor, forvet ve 10 numara oynayan Wahbi Khazri'yi yeniden gündemine aldı.

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