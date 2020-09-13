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    • Spor
    • 13.09.2020 Gazete
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    Çifte deprem! - maçı öncesi iki takımı sarsan gelişmeler yaşandı

    deplasmanında olamayacak Sergen hoca 14 gün boyunca karantinada kalacak. Takımının başında yer alamayacak. Leipzig ile görüşmeleri yapan ve 3 gündür haber alınamayan Norveçli yıldız golcü Sörloth için Trabzonspor kulübü disiplin cezası vereceğini açıkladı.

    Çifte deprem

    Trabzonspor- maçı öncesinde iki takımı da sarsacak gelişmeler yaşandı. Siyah- Beyazlılar yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Tecrübeli teknik adam evinde karantinada kalacak ve 14 gün takımın başında yer alamayacak.

    MURAT ŞAHİN GÖREV ALACAK
    Yapılan açıklamada 'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Trabzonspor deplasmanında takımın başında yardımcı Murat Şahin olacak.

    LEİPZIG AKLINI KARIŞTIRDI!
    Trabzonspor'da ise Leipzig ile görüşmesi yapan Sörloth kente dönmedi. Beşiktaş maçında forma giyemeycek. Trabzon, şehre dönmeyen oyuncusuyla ilgili sert açıklama yaptı

    1 YIL DAHA TRABZONSPOR'UN!
    Karadeniz ekibi, Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü kabul etti ve Trabzon'a dönmeyen oyuncusunu disipline sevk edeceğini belirtti. Sörloth sözleşme gereği 1 yıl daha Fırtına'nın oyuncusu.

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