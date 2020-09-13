Trabzonspor- Beşiktaş maçı öncesinde iki takımı da sarsacak gelişmeler yaşandı. Siyah- Beyazlılar yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Tecrübeli teknik adam evinde karantinada kalacak ve 14 gün takımın başında yer alamayacak.

MURAT ŞAHİN GÖREV ALACAK

Yapılan açıklamada Sergen Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Trabzonspor deplasmanında takımın başında yardımcı Murat Şahin olacak.

LEİPZIG AKLINI KARIŞTIRDI!

Trabzonspor'da ise Leipzig ile transfer görüşmesi yapan Sörloth kente dönmedi. Beşiktaş maçında forma giyemeycek. Trabzon, şehre dönmeyen oyuncusuyla ilgili sert açıklama yaptı

1 YIL DAHA TRABZONSPOR'UN!

Karadeniz ekibi, Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü kabul etti ve Trabzon'a dönmeyen oyuncusunu disipline sevk edeceğini belirtti. Sörloth sözleşme gereği 1 yıl daha Fırtına'nın oyuncusu.