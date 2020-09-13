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    • Spor
    • 13.09.2020 Gazete
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    Aslanlar gibi başladı! 'dan oynadığı etkili futbolla rakiplere ilk haftadan mesaj

    sezonun ilk sınavında TT Stadı'nda 'i 3-1 yenerek lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-Kırmızılılar daha ilk yarıda (2) ve Kılınç ile 3-0’ı yakaladı. İkinci devre inanılmaz goller kaçtı. Andre'nin süper füzesi skoru belirledi.

    Aslanlar gibi basladı

    Cimbom sezonun ilk sınavında TT Stadı'nda Gaziantep'i 3-1 yenerek lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray 7. dakikada penaltı kazandı. Falcao penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 28'de Falcao bu kez hazırladı, yeni transfer Emre Kılınç çok şık bir gole imza attı: 2-0.

    GÜNAY'DAN 3 KURTARIŞ BİRDEN
    34. dakikada Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi. Tecrübeli kaleci ardından önce Luyindama sonra Feghouli'ye gol şansı vermedi.

    FALCAO'DAN ÇOK KLAS BİTİRİŞ
    40. dakikada sağ kanattaki Feghouli'nin mükemmel pasında Falcao tek vuruşla golü attı: 3-0. İlk yarı bu skorla bitti. 54. dakikada Andre müthiş bir golle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

    DIAGNE'YE DİREK İZİN VERMEDİ
    61'de Falcao vurdu Günay kurtardı. Arda'nın şutu da auta gitti. 63'te Falcao'nun kafasında Günay gole izin vermedi. 90'da Diagne'nin şutu direkten döndü ve maç 3-1 bitti.

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