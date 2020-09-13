Cimbom sezonun ilk sınavında TT Stadı'nda Gaziantep'i 3-1 yenerek lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray 7. dakikada penaltı kazandı. Falcao penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 28'de Falcao bu kez hazırladı, yeni transfer Emre Kılınç çok şık bir gole imza attı: 2-0.

GÜNAY'DAN 3 KURTARIŞ BİRDEN

34. dakikada Feghouli'nin karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi. Tecrübeli kaleci ardından önce Luyindama sonra Feghouli'ye gol şansı vermedi.

FALCAO'DAN ÇOK KLAS BİTİRİŞ

40. dakikada sağ kanattaki Feghouli'nin mükemmel pasında Falcao tek vuruşla golü attı: 3-0. İlk yarı bu skorla bitti. 54. dakikada Andre müthiş bir golle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

DIAGNE'YE DİREK İZİN VERMEDİ

61'de Falcao vurdu Günay kurtardı. Arda'nın şutu da auta gitti. 63'te Falcao'nun kafasında Günay gole izin vermedi. 90'da Diagne'nin şutu direkten döndü ve maç 3-1 bitti.