Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği İsraili golcü Eran Zahavi'de can sıkan bir gelişme yaşandı. Çin ekibi Guangzhou'dan bonservisini alan Zahavi'ye Fenerbahçe'nin ardından PSV de resmi teklif yaptı.

PSV FENER'İN CANINI SIKTI

Zahavi'nin menajerinin de bu gelişme üzerine sanal alemde Hollanda kulübünü takibe başladığı görüldü. Ancak Zahavi ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe'nin PSV'den bir adım önde olduğu da kulübe yakın kaynaklardan bildiriliyor. Hollanda ekibinin teklifinin ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Vedat Muric'in yerine Enner Valancia'yı forvet hattına transfer eden Fenerbahçe, bu bölge için iki takviye daha yapmayı planlıyor. Eran Zahavi, santrfor mevkisi dışında forvet arkasında da görev yapabilen çok yönlü bir isim olarak ön plana çıkıyor.