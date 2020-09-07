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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    'ta yeniden gündemde

    'ın bu sezon kaleye düşündüğü isim belli oldu. basınından ’da yer alan habere göre Siyah-Beyazlı yönetim geride bıraktığımız sezonun Utrecht’te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ’i gündemine aldı.

    Zoet yeniden gündemde

    'ın bu sezon kaleye düşündüğü isim belli oldu. basınından 'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlı yönetim geride bıraktığımız sezonun Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci 'i gündemine aldı.

    Tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

    ATAKAN ÜNER'LE ÇOK ÖZEL GÖRÜŞME
    Antalya ile oynanan maçta gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Atakan'la görüşen Sergen Yalçın'ın onu kutladığı öğrenildi.

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