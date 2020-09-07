Beşiktaş'ın bu sezon kaleye düşündüğü isim belli oldu. Hollanda basınından Eindhoven Dagblad'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlı yönetim geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Utrecht'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Hollandalı kaleci Jeroen Zoet'i gündemine aldı.

Tecrübeli file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Middlesbrough ve İtalya Serie A'nın yeni ekibi Spezia'nın da bulunduğu kaydedildi. Zoet'in de ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

ATAKAN ÜNER'LE ÇOK ÖZEL GÖRÜŞME

Antalya ile oynanan maçta gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Atakan'la görüşen Sergen Yalçın'ın onu kutladığı öğrenildi.