Galatasaray'da Seri ve Lemina'nın orta sahadaki yeri henüz doldurulamamışken Alman basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Alman Bild gazetesi Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den bonservisini almasının ardından Galatasaray'ın bu oyuncu için devreye gireceğini iddia etti.

HANNOVER ARADAN ÇEKİLDİ

Hannover'ın yüksek maaş nedeniyle Tolgay'dan transferden vazgeçtiği de belirtilirken, bonservis ödemek istemeyen G.Saray'ın Tolgay'ın bir süredir serbest kalmasını beklediği ifade edildi.

ORTA SAHADA CİDDİ AÇIK VAR

Galatasaray kulübüne yakın kaynaklar da orta sahaya yabancı dışında yerli oyuncu da arayan Sarı- Kırmızılı kulübün Tolgay'a sıcak bakabileceğini ifade ediyorlar.

TOLGAY ARSLAN RESMEN SERBEST

Fenerbahçe Tolgay ile olan sözleşmesini dün resmen feshetmesinin ardından gözler şimdi Galatasaraylı kurmaylarda. Terim'in onaylaması durumunda her an imzalar atılabilir.