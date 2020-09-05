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    • Spor
    • 05.09.2020 Gazete
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    Tolgay 'Aslan' oluyor! Cimbom her an sürpriz bir e imza atabilir

    'da Seri ve Lemina’nın orta sahadaki yeri henüz doldurulamamışken Alman basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. gazetesi ’ın ’den bonservisini almasının ardından Galatasaray'ın bu oyuncu için devreye gireceğini iddia etti.

    Tolgay 'Aslan' oluyor!

    'da Seri ve Lemina'nın orta sahadaki yeri henüz doldurulamamışken Alman basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. gazetesi 'ın 'den bonservisini almasının ardından Galatasaray'ın bu oyuncu için devreye gireceğini iddia etti.

    HANNOVER ARADAN ÇEKİLDİ
    Hannover'ın yüksek maaş nedeniyle Tolgay'dan den vazgeçtiği de belirtilirken, bonservis ödemek istemeyen G.Saray'ın Tolgay'ın bir süredir serbest kalmasını beklediği ifade edildi.

    ORTA SAHADA CİDDİ AÇIK VAR
    Galatasaray kulübüne yakın kaynaklar da orta sahaya yabancı dışında yerli oyuncu da arayan Sarı- Kırmızılı kulübün Tolgay'a sıcak bakabileceğini ifade ediyorlar.

    TOLGAY ARSLAN RESMEN SERBEST
    Fenerbahçe Tolgay ile olan sözleşmesini dün resmen feshetmesinin ardından gözler şimdi Galatasaraylı kurmaylarda. Terim'in onaylaması durumunda her an imzalar atılabilir.

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