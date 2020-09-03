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    • Spor
    • 03.09.2020 Gazete
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    Fırtına’dan hamlesi! Defansa alternatif olacak

    ’ü yeniden gündemine aldı. ekibi Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu ’yu kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, aynı bölgede rekabeti artırmak için ’de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk’ü de yeniden gündemine aldı.

    Fırtına’dan Alpaslan hamlesi

    'ü yeniden gündemine aldı. ekibi Palmeiras forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu 'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavililer, aynı bölgede rekabeti artırmak için 'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü de yeniden gündemine aldı.

    MALİYET UYGUN OLURSA
    Daha önce yabancı kontenjanı kısıtlaması olduğu dönemde gündeme gelen ancak i gerçekleşmeyen 27 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililerin Göztepe ile masaya oturacağı öğrenildi. Maliyet uygun olursa Trabzonspor transferi bitirecek.

    25 MAÇTA 7 GOLÜ BULUNUYOR
    Tecrübeli oyuncunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Alpaslan geçen sezon ekibiyle 25 maça çıktı ve 7 gol attı.

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