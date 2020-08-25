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    • Spor
    • 25.08.2020 Gazete
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    'da Alexander müjdesi

    'ün menajerini çağıran yönetim önce 9 milyon olan çıkış maddesini kaldırmak sonra da bu oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro’ya almayı planlıyor. ’in istediği Norveçli oyuncunun yönetime “Size para kazandırmadan gitmem” dediği öne sürüldü.

    Sörloth müjdesi

    'da hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Yönetim Sörloth'un menajerini Trabzon'a çağırdı. Trabzonsporlu yöneticiler Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüp önce 9 milyon olan çıkış maddesini kaldırmayı planlıyor.

    Ardından da kulübünü 6 milyon Euro verip Sörloth'un bonservisini almayı hedefleniyor. Bu arada Alman kulübü 'in istediği Bordo-Mavili oyuncunun yönetime, "Trabzonspor'da kendimi buldum ve çok güzel bir sezon geçirdim. Size para kazandırmadan bir yere gitmek istemem. Bu etik bir davranış olmaz. Gereken fedakarlığı yapmaya hazırım" dediği öne sürüldü.

    Yönetim Sörloth'un bu açıklamasından sonra iyice rahatladı. Bu arada Norveçli starın menajeri de Leipzig'e, "Trabzonspor'un izni olmadan ne benimle ne de oyuncum ile görüşemezsiniz" cevabını verdi.

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