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    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
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    ve Diego Godin'e yakın markaj

     taraftarı, yönetimin yaptığı transfer hamleleleri sonrasında aşka geldi. Şampiyonluk için önemli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de gündemdeki isimler ve Diego Godin. Taraftarlar da bu isimlerin kadroya katılması için her yolu deniyor.

    Come to Fenerbahçe

    Fenerbahçe taraftarı, yönetimin yaptığı transfer hamleleleri sonrasında aşka geldi. Şampiyonluk için önemli isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de gündemdeki isimler Mario Mandzukic ve Diego Godin. Taraftarlar da bu isimlerin kadroya katılması için her yolu deniyor.

    BUNUN ADI BOMBARDIMAN!
    Fenerbahçe, iki yıldız için yoğun çaba sarfederken Sarı-Lacivertli taraftarlar iki yıldızı mesaj yağmuruna tuttu. Yıldız oyuncuların hesaplarına "Come to Fenerbahçe" yazılıyor.

    SOSYAL MEDYADA NÖBET!
    nöbet tutan liler, iki yıldızı etkilemek için her yolu deniyor. İki yıldızın gelen mesajlar sonrasında Sarı-Lacivertliler'e vereceği cevap bekleniyor.

    HER YERDE FENERBAHÇE
    Mandzukic ve Godin'in sosyal medyadaki hesaplarına gelen mentoin'ların neredeyse yarısı 'Come to Fenerbahçe' mesajı... Bu durum dünyadaki futbolseverleri de etkiledi.

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    Haberler Spor Sosyal medyada Mario Mandzukic ve Diego Godin'e yakın markaj
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