Trondsen Sörloth’a emanet

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anders Trondsen'in şehre ve takıma kısa süre içerisinde uyum sağlamasında en önemli görev Alexander Sörloth'a verildi. Teknik ekip Sörloth'a çocukluk arkadaşının daha hızlı bir adaptasyon süreci geçirmesinde etkin rol almasını istedi ve Norveçli golcü de bunu memnuniyetle kabul etti. Sörloth, zamanının önemli bir bölümünü Trondsen ile geçiriyor. Sörloth, Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini Trondsen'e gezdiriyor ve alışverişte ufak detaylar da vermeyi ihmal etmiyor.
SÖRLOTH HER ŞEYİ ANLATIYOR
Fırtına'nın Norveçli golcüsü Sörloth, Trabzonspor ile ilgili tüm detayları vatandaşı Anders Trodndsen'e anlatıyor. İkili idmanlarda hiç ayrılmıyor.
SÖRLOTH HER ŞEYİ ANLATIYOR
Fırtına'nın Norveçli golcüsü Sörloth, Trabzonspor ile ilgili tüm detayları vatandaşı Anders Trodndsen'e anlatıyor. İkili idmanlarda hiç ayrılmıyor.