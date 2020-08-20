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    • Spor
    • 20.08.2020 Gazete
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    ’dan Mario Lemina ve için müthiş harekat

    Cimbom’un kiralamaya çalıştığı Mario Lemina ve için dev adımlar attı. Lemina ile anlaşan yönetim Southampton’u da iknaya yaklaştı. Onyekuru ile de söz kesilirken Monaco’dan gelecek olan cevap bekleniyor.

    Kartal’dan müthiş harekat!

    Beşiktaş de büyük oynuyor. 'dan 'ın da yakından ilgilendiği Mensah'ı transfer ederek rakibine çalım atan Siyah-Beyazlı yönetim sadece bununla sınırlı kalmadı. geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Lemina ve Onyekuru için düğmeye bastı.

    OLUMLU GELİŞMELER YAŞANDI
    Hem iki oyuncuyla hem de kulüpleriyle yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandı. Lemina ile anlaşan Beşiktaş kulübü Southampton'u da kiralama konusunda iknaya çok yaklaştı.

    GÖZLER MONACO'YA ÇEVRİLDİ
    Beşiktaş Lemina'yla da sınırlı kalmayarak Nijeryalı oyuncu Onyekuru ile söz kesti. Ardından bu oyuncu için Fransız kulübü Monaco'ya teklifte bulunan yönetim gelecek cevaba odaklandı.

    GALATASARAY'I TAKİBİ BIRAKTI
    Bu arada Gabonlu oyuncu Lemina Instagram hesabından Galatasaray'ı takibi bıraktı ve profilindeki Galatasaray ibaresini kaldırdı. Bu da Lemina'nın Beşiktaş'la anlaştığı haberlerini güçlendirdi.

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    Haberler Spor Kartal’dan Mario Lemina ve Henry Onyekuru için müthiş harekat
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