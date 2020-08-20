Beşiktaş transferde büyük oynuyor. Kayserispor'dan Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Mensah'ı transfer ederek rakibine çalım atan Siyah-Beyazlı yönetim sadece bununla sınırlı kalmadı. Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Lemina ve Onyekuru için düğmeye bastı.

OLUMLU GELİŞMELER YAŞANDI

Hem iki oyuncuyla hem de kulüpleriyle yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandı. Lemina ile anlaşan Beşiktaş kulübü Southampton'u da kiralama konusunda iknaya çok yaklaştı.

GÖZLER MONACO'YA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş Lemina'yla da sınırlı kalmayarak Nijeryalı oyuncu Onyekuru ile söz kesti. Ardından bu oyuncu için Fransız kulübü Monaco'ya teklifte bulunan yönetim gelecek cevaba odaklandı.

GALATASARAY'I TAKİBİ BIRAKTI

Bu arada Gabonlu oyuncu Lemina Instagram hesabından Galatasaray'ı takibi bıraktı ve profilindeki Galatasaray ibaresini kaldırdı. Bu da Lemina'nın Beşiktaş'la anlaştığı haberlerini güçlendirdi.