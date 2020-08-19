Transferin en hareketli takımlarından Trabzonspor; Plaza, Trondsen ve Marlon'un ardından bir bomba daha patlatıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın raporu sonrası ön libero transferi için çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, Bahia formasını giyen Flavio ile el sıkıştı.

Brezilya kulübüne 1.2 milyon Euro teklif eden Trabzonspor'un 1-2 gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Flavio, 2017-18 sezonunda Portekiz ekibi Boavista'da da forma giydi.

Her iki ayağını da kullanabilen Sambacı mücadeceli futbolu ile ön plana çıkıyor. Scout ekibinin Flavio'yu uzun süredir izlediği ve çok olumlu rapor verdiği belirtildi.