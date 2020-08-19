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    • Spor
    • 19.08.2020 Gazete
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    an meselesi! Fırtına de bir bomba daha patlatıyor

    in en hareketli takımlarından ; Plaza, Trondsen ve Marlon’un ardından bir bomba daha patlatıyor. ’ın raporu sonrası ön libero transferi için çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, Bahia formasını giyen ile el sıkıştı.

    Flavio an meselesi!

    in en hareketli takımlarından ; Plaza, Trondsen ve Marlon'un ardından bir bomba daha patlatıyor. 'ın raporu sonrası ön libero transferi için çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, Bahia formasını giyen ile el sıkıştı.

    Brezilya kulübüne 1.2 milyon Euro teklif eden Trabzonspor'un 1-2 gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Flavio, 2017-18 sezonunda Portekiz ekibi Boavista'da da forma giydi.

    Her iki ayağını da kullanabilen Sambacı mücadeceli futbolu ile ön plana çıkıyor. Scout ekibinin Flavio'yu uzun süredir izlediği ve çok olumlu rapor verdiği belirtildi.

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