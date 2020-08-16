Fenerbahçe'de Loic Remy sesleri.

Sarı-Lacivertliler, son olarak Fransız ekibi Lille'de forma giyen ve bonservisi elinde olan Loic Remy ile pazarlık masasına oturdu.

33 yaşındaki golcünün Türkiye hakları elinde olan menajer Bilfer Budak ile Emre Belözoğlu transfer için buluştu.Transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. Loic Remy geçen sezonu Fransa ekibi Lille'de geçirmişti. Toplam 30 maça çıkan Remy 14 golle Lille'e katkı yapmıştı.

Remy, Chelsea, Las Palmas ve Getafe gibi takımlarda forma giydi. Fransa Milli Takımı'nda 31 karşılaşmada 7 gole imza attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir başka yıldız oyuncu Enner Valencia ile ilgilendiği iddia edildi. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün Sarı-Lacivertliler'le temas halinde olduğu belirtildi. Valencia son olarak Tigres takımında forma giyiyordu.