Son Aslan Emre Kılınç! Galatasaray 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

4 YILDA 37 MİLYON TL

Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımdan 4 yılda 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak. Emre Kılınç'ın alacağı paranın yıllara göre dökümü ise şu şekilde: 2020-2021 sezonu: 11 milyon 350 bin TL, 2021- 2022 sezonu: 8 milyon TL, 2022- 2023 sezonu: 8.5 milyon TL, 2023-2024 sezonu: 9 milyon TL.

İSTEDİĞİM YERDEYİM

İmza sonrası konuşan Emre Kılınç. "Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum" dedi.