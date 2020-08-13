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    • Spor
    • 13.08.2020 Gazete
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    Son Aslan Emre Kılınç! 4 yıllık sözleşme imzaladı

    , geçtiğimiz sezon ’da forma giyen sol kanat oyuncusu Emre Kılınç’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 25 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızılı takımdan 4 yılda 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

    Son Aslan Emre Kılınç! Galatasaray 4 yıllık sözleşme imzaladı

    Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    4 YILDA 37 MİLYON TL
    Galatasaray, Emre Kılınç     ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımdan 4 yılda 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak. Emre Kılınç'ın alacağı paranın yıllara göre dökümü ise şu şekilde: 2020-2021 sezonu: 11 milyon 350 bin TL, 2021- 2022 sezonu: 8 milyon TL, 2022- 2023 sezonu: 8.5 milyon TL, 2023-2024 sezonu: 9 milyon TL.

    İSTEDİĞİM YERDEYİM
    İmza sonrası konuşan Emre Kılınç. "Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum" dedi.

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