Galatasaray'da Lemina ve Seri için kıran kırana pazarlık

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için yoğun çaba sarfeden Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren Seri ve Lemina'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ligin sona ermiş olmasına rağmen her iki oyuncunun da İstanbul'da olduğu ve Galatasaray ile devam etmek istediği ifade edildi.

TERİM YÖNETİME 'KALSINLAR' DEDİ

Yönetim Seri ve Lemina'nın kulüpleriyle olan pazarlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken teknik patron Terim'in de yönetime "İkisi de kilit oyuncum. Mutlaka kalmalı" raporu verdiği öğrenildi.

FULHAM KAYBEDERSE İŞLER KOLAY

Seri'nin durumunun şekillenmesi için ise bugün çok önemli bir gün. Zira Seri'nin kulübü Fulham bugün Brendford ile Premier Lig'e çıkmak için play-off final maçı oynayacak.

1 HAFTA İÇİNDE KESEİNLİK KAZANCAK

Eğer Fulham kaybederse Seri Championship'te oynamak istemediği için G.Saray'da devam etmesi daha yüksek bir ihtimal olacak. Lemina ve Seri'nin durumu 1 hafta içide kesinlik kazanacak.