Trabzonspor'da teknik adam belirsizliğinin kupa maçının ardından sonuçlandırılması bekleniyordu. Ancak CAS'ın Trabzonspor'a verilen 1 yıllık men cezasını onamasının ardından büyük bir şok yaşayan Bordo- Mavili yönetim, bütün dikkatini o yöne verdi. Trabzonspor Yönetimi İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuru yapmayı planlıyor.





ABDULLAH AVCI EKİBİYLE HAZIR

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetimi toplayarak teknik direktör konusunda fikirlerini sordu. Daha önce iki kez görüşülen ve her konuda anlaşma sağlanan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibini topladığı ve çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ancak iki seçenek daha var.

ŞOTA BU KEZ GELMEK İSTİYOR

Ağaoğlu'nun Eddie Newton'u takımda tutma düşüncesi olduğu bildirildi. Daha önce Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakmayan Şota fikrini değiştirdi. Teklife sıcak bakıyor.