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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    ’ın görüştüğü ’yı Cimbom da istedi! sürprizi

    'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği spor'un orta saha oyuncusu için 'dan da çok önemli bir hamle geldi.

    Beşiktaş’ın görüştüğü Ganalı’yı Cimbom da istedi!

    'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği spor'un orta saha oyuncusu için 'dan da çok önemli bir hamle geldi.

    ALBAYRAK MASAYA OTURDU
    Galatasaray kulübü 2. Başkanı Abrurrahim Albayrak, Mensah'ın transferi için Kayserisporlu yöneticilirle görüştü.

    Mensah'ın transferine Terim'in da onay verdiği bu onay sonrasında bu görüşmenin gerçekleştirildiği bildirdi. Galatasaray yönetimi Mensah için Kaysespor ile görüşmeleri sürdürecek. Kayseri'nin küme düşmesi durumunda Mensah'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    25 yaşında ve 1.80 boyunda olan Bernard Mensah 10 ve 8 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor.

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