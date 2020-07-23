Beşiktaş'ın uzun bir süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için Galatasaray'dan da çok önemli bir hamle geldi.

ALBAYRAK MASAYA OTURDU

Galatasaray kulübü 2. Başkanı Abrurrahim Albayrak, Mensah'ın transferi için Kayserisporlu yöneticilirle görüştü.

Mensah'ın transferine Terim'in da onay verdiği bu onay sonrasında bu görüşmenin gerçekleştirildiği bildirdi. Galatasaray yönetimi Mensah için Kaysespor ile görüşmeleri sürdürecek. Kayseri'nin küme düşmesi durumunda Mensah'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

25 yaşında ve 1.80 boyunda olan Bernard Mensah 10 ve 8 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor.