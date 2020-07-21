Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

Trabzonspro'da şampiyonluğu Başakşehir'i kaybetmesinin ardından tartışmaların odağa haline gelen Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı. Çimşir'in Konya maçının ardından, "Kalan lig maçı ve kupa maçı öncesi takımın zarar görmesini istemiyorum" diyerek istifasını sunduğu ve istifasının da yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.

Resmi internet sitesinden de Çimşir ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Trabzonspor'un Kayserispor ve kupadaki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton ile çıkacağı öğrenildi.