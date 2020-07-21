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    • Spor
    • 21.07.2020 Gazete
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    'da dönemi sona erdi

    Trabzonspro'da şampiyonluğu ’i kaybetmesinin ardından tartışmaların odağa haline gelen ile yollar ayrıldı. Çimşir’in maçının ardından, “Kalan lig maçı ve kupa maçı öncesi takımın zarar görmesini istemiyorum” diyerek istifasını sunduğu ve istifasının da yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.

    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

    Trabzonspro'da şampiyonluğu 'i kaybetmesinin ardından tartışmaların odağa haline gelen ile yollar ayrıldı. Çimşir'in maçının ardından, "Kalan lig maçı ve kupa maçı öncesi takımın zarar görmesini istemiyorum" diyerek istifasını sunduğu ve istifasının da yönetim tarafından kabul edildiği öğrenildi.

    Resmi internet sitesinden de Çimşir ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. 'un ve kupadaki maçına yardımcı antrenör Eddie Newton ile çıkacağı öğrenildi.

    Haberler Spor Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi
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