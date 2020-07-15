Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta Welinton zirvesi

    , kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Welinton için kiralama teklifinde bulundu. bu oyuncunun ancak bonservis bedeliyle satabileceğini bildirdi. Buna rağmen Siyah-Beyazlı yönetim Brezilyalı futbolcu için şansını zorlayacak.

    Welinton zirvesi

    Beşiktaş Welinton ısrarı sürüyor... 'ın gelecek sezonda takımda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için yönetim teklif üstüne teklif yapıyor. Welinton'un kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olması bu transferde için en büyük engel olarak gösteriliyor.

    2023 SENESİNE KADAR UZATTI
    Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan Welinton geçen sezon sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Ancak Brezilyalı futbolcu sözleşmesini 2023'e kadar uzatırken '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini de ekletmeyi unutmadı.

    YENİDEN MASAYA OTURACAKLAR
    Beşiktaş Yönetimi'nin 'la yaptığı görüşmede kiralama teklifinde bulunduğu ancak kulübünün bonservis dışında bir şartı kabul etmediği belirlendi. Ancak yönetim Alanyaspor'la yeniden masaya oturacak.

    3 SEZONDUR ALANYASPOR'DA
    Brezilyalı star Welinton 3 sezondur Alanyaspor'da forma giyiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 3 kez sarsarken performansıyla alkışlandı.

    Haberler Spor Beşiktaş'ta Welinton zirvesi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri