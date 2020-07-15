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    • Spor
    • 15.07.2020 Gazete
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    Pandemi sonrası kayıp

    Trabzonspo'a pandemi yaramadı. Bordo-Mavililer pandemi sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır yara aldı. ekibi ayrıca tersine bir istatistiğe imza atarak öne geçtiği maçlarda toplam 27 puan kaybı yaşadı.

    Pandemi sonrası kayıp

    Trabzonspo'a pandemi yaramadı. Bordo-Mavililer pandemi sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır yara aldı. ekibi ayrıca tersine bir istatistiğe imza atarak öne geçtiği maçlarda toplam 27 puan kaybı yaşadı.

    Pandemi süreci öncesi şampiyonluğun en büyük adayı olan Fırtına salgın sonrası ara verilen lig yeniden başlayınca ciddi puan kayıpları yaşadı.

    , G.Saray ve deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Ankaragücü ile 1-1, ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Alanya ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.

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