Pandemi sonrası kayıp

Trabzonspo'a pandemi yaramadı. Bordo-Mavililer pandemi sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır yara aldı. Karadeniz ekibi ayrıca tersine bir istatistiğe imza atarak öne geçtiği maçlarda toplam 27 puan kaybı yaşadı.

Pandemi süreci öncesi şampiyonluğun en büyük adayı olan Fırtına salgın sonrası ara verilen lig yeniden başlayınca ciddi puan kayıpları yaşadı.

Trabzonspor, G.Saray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Alanya ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.