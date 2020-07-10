Trabzon medyası Antalya beraberliği sonrasında sert başlıklar kullandı. Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, Başakşehir'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler"; Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz", "Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor"; Kuzey Ekspres, "Teşekkürler Trabzon", "Bordo-Mavililer, A.Gücü'nden sonra Antalya engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlıklarını kullandı.