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    • Spor
    • 10.07.2020 Gazete
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    Trabzon medyası beraberliği sonrasında sert başlıklar kullandı: "Entrika çevirdiler"

    Trabzon medyası beraberliği sonrasında sert başlıklar kullandı. İşte Trabzonspor'un Antalya beraberliği sonrası Trabzon medyasınında kullanılan başlıklar...

    Entrika çevirdiler
    Trabzon medyası beraberliği sonrasında sert başlıklar kullandı. Taka gazetesi, "1996, 2005, 2011, 2020 hayallerimizi yıktılar", "Sezon başından bu yana her türlü entrikayı çevirdiler, 'i korudular, Trabzonspor'un gardını düşürüp şampiyonluktan ettiler"; Karadeniz gazetesi, "Okyanusları aştık, derede boğuluyoruz", "Türk futbolunda yine garip işler oluyor. Okyanusu geçen Trabzonspor, derede boğuluyor"; Kuzey Ekspres, "Teşekkürler Trabzon", "Bordo-Mavililer, A.Gücü'nden sonra Antalya engelini aşamadı, şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı" başlıklarını kullandı.

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