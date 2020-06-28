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    • Spor
    • 28.06.2020 Gazete
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    Tehlikeli yakınlaşma! Falcao eski takımı ’in yakın takibinde

    Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Falcao'nun, 'li yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edildi. Arjantin basını River Plate'nin Falcao'nun maaşını ödemeye hazır olduğu ancak bonservisini kendisinin alması gerektiğini ifade etti.

    Tehlikeli yakınlaşma!
    Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Falcao'nun, 'li yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edildi. Arjantin basını River Plate'nin Falcao'nun maaşını ödemeye hazır olduğu ancak bonservisini kendisinin alması gerektiğini ifade etti. Kolombiyalı oyuncu daha önce 4 yıl Arjantin ekibi River Plate forması giydi. Ayrıca yıldız futbolcu bu takımın alt yapısından da yetişti.

    YILLIK ÜCRETİ ASLAN'I ZORLUYOR
    Galatasaray'ın sansasyonel bir transferle geçen sezon kadrosuna kattığı Falcao'nun bonuslarla birlikte 7 milyon Euro civarında bir ücreti var.
    Haberler Spor Tehlikeli yakınlaşma! Falcao eski takımı River Plate’in yakın takibinde
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