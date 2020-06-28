Maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Falcao'nun, River Plate'li yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edildi. Arjantin basını River Plate'nin Falcao'nun maaşını ödemeye hazır olduğu ancak bonservisini kendisinin alması gerektiğini ifade etti. Kolombiyalı oyuncu daha önce 4 yıl Arjantin ekibi River Plate forması giydi. Ayrıca yıldız futbolcu bu takımın alt yapısından da yetişti.
YILLIK ÜCRETİ ASLAN'I ZORLUYOR
Galatasaray'ın sansasyonel bir transferle geçen sezon kadrosuna kattığı Falcao'nun bonuslarla birlikte 7 milyon Euro civarında bir ücreti var.
YILLIK ÜCRETİ ASLAN'I ZORLUYOR
Galatasaray'ın sansasyonel bir transferle geçen sezon kadrosuna kattığı Falcao'nun bonuslarla birlikte 7 milyon Euro civarında bir ücreti var.