Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü : Şampiyonluk istiyoruz

    Beşiktaş Teknik Direktörü , kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “ asla küçülme yok. Şampiyonluk istiyoruz” dedi.



    Sergen Yalçın farklı galibiyet sonrası takımını övdü. Başarılı hoca, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu." Onlara teşekkür ederim" dedi.



    KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ
    Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacaklarını söyleyen Yalçın, " Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar" diye konuştu.



    BURAK YILMAZ ÇOK İSTEKLİYDİ
    Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Yalçın, "Çok istekliydi ve çok pres yaptı. N'Koudou fantastik bir gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Adem Ljajic de çok iyi bir performans sergiledi" ifadesini kullandı.

    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Şampiyonluk istiyoruz
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri