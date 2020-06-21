



BURAK YILMAZ ÇOK İSTEKLİYDİ

Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Yalçın, "Çok istekliydi ve çok pres yaptı. N'Koudou fantastik bir gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Adem Ljajic de çok iyi bir performans sergiledi" ifadesini kullandı.