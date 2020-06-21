Sergen Yalçın farklı galibiyet sonrası takımını övdü. Başarılı hoca, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Fizik gücümüz gayet iyiydi. Kolay bir galibiyet oldu." Onlara teşekkür ederim" dedi.
KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacaklarını söyleyen Yalçın, " Beşiktaş gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar" diye konuştu.
BURAK YILMAZ ÇOK İSTEKLİYDİ
Burak Yılmaz'ın performansını değerlendiren Yalçın, "Çok istekliydi ve çok pres yaptı. N'Koudou fantastik bir gol attı. Ama önemli olan süreklilik. Adem Ljajic de çok iyi bir performans sergiledi" ifadesini kullandı.