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    • 20.06.2020 20:04
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    Denizlispor - | 11'ler belli oldu

    'in 28. haftasında , deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmada Beşiktaş hedef 3 puan. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

    Denizlispor - Beşiktaş | 11'ler belli oldu

    Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek.


    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    DENİZLİSPOR: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak.




    Karşılaşma öncesi 44 puanı bulunurken Denizlispor'un ise 31 puanı var.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
    Denizlispor'da sakat olan Onazi ile cezalı Zeki Yavru maç kadrosunda yer almayan isimler. Beşiktaş'ta Vida, Boateng, Douglas ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

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