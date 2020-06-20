Denizlispor - Beşiktaş | 11'ler belli oldu

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU



DENİZLİSPOR: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko



BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak.









Karşılaşma öncesi Beşiktaş 44 puanı bulunurken Denizlispor'un ise 31 puanı var.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Denizlispor'da sakat olan Onazi ile cezalı Zeki Yavru maç kadrosunda yer almayan isimler. Beşiktaş'ta Vida, Boateng, Douglas ve Dorukhan Toköz sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.