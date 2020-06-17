Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.
2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!
Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.
FENER TARAFTARI KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Kupaya veda eden Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa umutlarını büyük oranda zora soktu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü yenilgi sonrası isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin kredisinin bittiği vurgulandı.
SERDAR AZİZ ÇIKTI SAVUNMA ÇÖKTÜ
Fenerbahçe'de 2. yarıda skor 1-1'ken sakatlanan Serdar Aziz, oyundan çıkınca savunmanın dengesi bozuldu. Ardından gelen Trabzon'un 2 golü umutları tüketti.
ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
F.Bahçe'nin hocası Tahir Karapınar, Trabzon maçında tahilsiz goller yediklerini söyledi. Karapınar, "Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı ama basit hatalar sonucu istediğimizi elde edemedik. Artık önümüzdeki seneye hazırlanacağız. Bu maçı unutmamız gerekiyor" dedi.
KULÜBEYE TELEFONLA TALİMAT
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, 2. yarıda oyuna telefonla müdahale etti. Volkan Demirel'i telefonla arayan Emre, Deniz'in oyundan çıkmasını istedi. Demirel de bu talebi Tahir Karapınar'a iletti.
7 YIL SONRA FİNALE ÇIKTILAR
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nda 7 yıl sonra finale çıktı. Trabzon, 20134te finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.