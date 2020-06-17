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    • Spor
    • 17.06.2020 Gazete
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    Ellerim bomboş! Lige havlu atan kupaya da veda etti

    Sezona büyük hedeflerle başlayan ligin ardından kupaya da havlu attı. ve yönetimi yine hayal kırıklığı yarattı. Taraftarlar, Koç’u istifaya çağırdı.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi. Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.

    2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!
    Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.

    FENER TARAFTARI KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI
    Kupaya veda eden Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa umutlarını büyük oranda zora soktu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü yenilgi sonrası isyan bayrağını açtı. Başkan ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin kredisinin bittiği vurgulandı.



    SERDAR AZİZ ÇIKTI SAVUNMA ÇÖKTÜ
    'de 2. yarıda skor 1-1'ken sakatlanan , oyundan çıkınca savunmanın dengesi bozuldu. Ardından gelen 'un 2 golü umutları tüketti.

    ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
    F.Bahçe'nin hocası , Trabzon maçında tahilsiz goller yediklerini söyledi. Karapınar, "Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı ama basit hatalar sonucu istediğimizi elde edemedik. Artık önümüzdeki seneye hazırlanacağız. Bu maçı unutmamız gerekiyor" dedi.

    KULÜBEYE TELEFONLA TALİMAT
    maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, 2. yarıda oyuna telefonla müdahale etti. 'i telefonla arayan Emre, Deniz'in oyundan çıkmasını istedi. Demirel de bu talebi Tahir Karapınar'a iletti.



    7 YIL SONRA FİNALE ÇIKTILAR
    Trabzonspor, Fenerbahçe'yi eleyerek 'nda 7 yıl sonra finale çıktı. Trabzon, 20134te finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.



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