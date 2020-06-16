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    • 16.06.2020 23:26
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    • 16.06.2020 23:26
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    , 'de 'a 23 yıl sonra kaybetti

    ile Ziraat yarı final rövanş maçında ’da karşı karşıya geldi. İlk maçta evinde rakibini 2-1 yenen bordo mavililer 'deki mücadeleden de 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak 23 yıl sonra evinde bordo-mavililere kaybetti.


    Yarı Final rövanşında , 'a 3-1 mağlup olarak 23 yıl sonra evinde bordo-mavililere kaybetti.



    Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, ikinci maçta da rakibini 3-1 yenerek finale yükselirken, bordo-mavili ekip, 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başardı.




    GALATASARAY'DA 20 YILLIK SERİYE SON VERMİŞTİ
    Sarı-lacivertlilerin bu sezon 'a 20 yıllık serisini kaybetmesinin ardından Trabzonspor'a karşı 23 yıllık yenilmeme serisi sona erdi.


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