Fenerbahçe ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında İstanbul'da karşı karşıya geldi. İlk maçta evinde rakibini 2-1 yenen bordo mavililer Kadıköy'deki mücadeleden de 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
FENERBAHÇE 0-1 TRABZONSPOR | SÖRLOTH'UN GOLÜ
FENERBAHÇE 1-1 TRABZONSPOR | İŞTE DENİZ TÜRÜÇ'ÜN GOLÜ
FENERBAHÇE 1-2 TRABZONSPOR | SÖRLOTH'UN GOLÜ
FENERBAHÇE 1-3 TRABZONSPOR | FİLİP NOVAK'IN GOLÜ İZLE
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.
6'ncı dakikada Ekuban'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
24'üncü dakikada Serdar Aziz'in girdiği pozisyon sonrası itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, sarı kart gördü. Hakeme yönelik tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
42'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde buluşan Deniz Türüç'ün vole vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
İlk yarı bu skorla sona erdi.