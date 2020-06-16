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    • 16.06.2020 19:58
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    - | İlk 11'ler belli oldu

    yarı final rövanş maçında ile 2-1'in rövanşında finale çıkmak için karşı karşı geliyor. Dev maçta ilk 11'ler belli oldu.

    Fenerbahçe - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

    yarı finalinde deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında 'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

    Karşılaşmaya kısa süre kala iki takım da Ülker Stadyumu'na geldi. Stada giriş yapan ilk takım ev sahibi Fenerbahçe olurken, sonrasında Trabzonspor takımını taşıyan otobüs stada ulaştı.



    Öte yandan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili kafileyle stada geldi.






    İLK 11'LER BELLİ OLDU
    FENERBAHÇE:     Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz Türüç, Rodrigues, Muriqi.





    TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth





    İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
    Eşleşmenin ilk ayağında Trabzonspor, evinde 2-1 kazandı. Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

    Tur atlayan taraf, Antalyaspor - Alanyaspor eşleşmesinin galibi ile finalde kupa için karşılaşacak.

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