Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor | İşte Sörloth'un 2. golü

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk golü yine Sörloth'un ayağından 6. dakikada Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk golü yine Sörloth'un ayağından 6. dakikada Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.