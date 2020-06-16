Haberler Video Spor Videoları Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor | İşte Sörloth'un 2. golü

Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor | İşte Sörloth'un 2. golü

Fenerbahçe 1-2 Trabzonspor | İşte Sörloth'un 2. golü
16.06.2020 22:46

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk golü yine Sörloth'un ayağından 6. dakikada Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 83. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada Trabzonspor'un ilk golü yine Sörloth'un ayağından 6. dakikada Fenerbahçe'nin tek golü ise 42. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Spor Videoları