Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün 42. dakikada attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. İşte Deniz Türüç'ün golü...
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | İşte Deniz Türüç'ün golü
16.06.2020 21:39
- Erman Toroğlu'ndan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Şimdi bunları yapıyorsa...
- Kadıköy'de gergin anlar! Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'ndan Cüneyt Çakır’a şok sözler: Allah’tan kork
- Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | İşte Deniz Türüç'ün golü
- Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor | Sörloth'un golü
- Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi flaş gönderme
- Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'ya eşi Patricia Callero'dan hastanede sürpriz doğum günü
- Fenerbahçe Trabzonspor şifresiz ATV canlı yayın naklen izle! Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı FB-TS
- Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe karşısında...
- Erman Toroğlu'ndan 'Muslera' açıklaması: Takım arkadaşları sakatladı
- Erman Toroğlu açıkladı: Trabzonspor'da Guilherme'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a konuştu: Hedefimiz 2+1 kupa
- CANLI: Fenerbahçe Kayserispor şifresiz CANLI anlatım izle | FB Kayseri maçı canlı skor kaç kaç |Video