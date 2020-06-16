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Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | İşte Deniz Türüç'ün golü

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor | İşte Deniz Türüç'ün golü
16.06.2020 21:39

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1'lik ik karşılaşmanın rövanş maçında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Sörloth'un 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün 42. dakikada attığı golle 1-1 eşitliği yakaladı. İşte Deniz Türüç'ün golü...


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