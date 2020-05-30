Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen ve sezon sonunda ayrılmayı düşünen Ryan Fraser için nabız yoklayan yönetim İskoç kanat için harekete geçti. Fraser Arsenal ve Tottenham'ın da listesinde bulunuyor.
CİMBOM'A SICAK BAKIYOR
26 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı ortaya çıktı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fraser için bastırıyor.
RAKİPLER İNGİLİZ DEVLERİ
İskoç basını da G.Saray'ın Fraser'i gündemine aldığını okurlarına duyurarak bu transferde İstanbul kulübünün Arsenal ve Tottenham'a göre daha şanslı olduğunu duyurdu.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon 28 maça çıkan İskoç star, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fraser'in sözleşmesini uzatmak istememesi bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor.