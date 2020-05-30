



Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen ve sezon sonunda ayrılmayı düşünen Ryan Fraser için nabız yoklayan yönetim İskoç kanat için harekete geçti. Fraser Arsenal ve Tottenham'ın da listesinde bulunuyor.