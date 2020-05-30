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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    Ryan Fraser’de favori ! Cimbom onu kimseye kaptırmak istemiyor...

    Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fraser’i kimseye kaptırmak niyetinde değil. basını da başarılı kanat oyuncusunun ’a daha yakın olduğunu iddia etti.



    Galatasaray     yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir İngiliz ekibi Bournemouth'ta forma giyen ve sezon sonunda ayrılmayı düşünen Ryan Fraser için nabız yoklayan yönetim İskoç kanat için harekete geçti. Fraser Arsenal ve Tottenham'ın da listesinde bulunuyor.



    CİMBOM'A SICAK BAKIYOR
    26 yaşındaki oyuncunun ilk 11'de oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı ortaya çıktı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fraser için bastırıyor.



    RAKİPLER İNGİLİZ DEVLERİ
    İskoç basını da G.Saray'ın Fraser'i gündemine aldığını okurlarına duyurarak bu transferde İstanbul kulübünün Arsenal ve Tottenham'a göre daha şanslı olduğunu duyurdu.



    28 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Bu sezon 28 maça çıkan İskoç star, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fraser'in sözleşmesini uzatmak istememesi bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor.
    Haberler Spor Ryan Fraser’de favori Galatasaray! Cimbom onu kimseye kaptırmak istemiyor...
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