



19 YAŞINDA MİLLİ OLDU

Tomba ilk kez Alp Disiplinin'de yarışmak için İtalya C-2 Milli Takımı'yla birlikte İsveç'e gittiğinde 17 yaşındaydı. Ertesi yıl yani 1984'te C-1 takımına terfi etti. Amerika'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda slalomda yani kapı adı verilen flamaların arasından geçerek yapılan yarışta 4. Olunca B milli takımına alındı. Kamuoyunca tanınması yine aynı yıl yani 1984'te Milano'da düzenlenen "Noel Paralel" adı verilen gösteri yarışını kazanmasıyla oldu. Sadece başarısıyla değil, yakışıklılığı ve varlıklı bir aileden gelmesiyle de dikkat çekmişti. Medya hem sporcu hem de magazin figürü olarak Tomba'yı çok sevdi ve spor hayatı boyunca da bu ilgisi devam etti. 19 Yaşındayken A milli takıma alındı, üç Avrupa kupası kazandıktan sonra Dünya Kupası'na katıldı. Burada daha sonra en büyük rakibi olacak olan İsviçreli Pirmin Zurbriggen 1. gelirken, Tomba 4 saniye farkla yarışı 6. Sırada kapadı. Alberto Tomba'nın asıl çıkışı 1987-1988 sezonunda oldu. Kasım 1987'de İtalya Sestriere'de dünya kupasında, önce slalomu kazandı. İki gün sonra da hayranı olduğu ünlü İsveçli kayakçı Ingemer Stenmark'ı saniyenin yüzde dokuzu farkla geçerek, büyük slalomda birinci geldi. O sezon dokuz birincilik almasına rağmen sıralamada Zurbriggen'in ardından 2. Sırada yer aldı. Tomba, 1988 Calgary Olimpiyat Oyunları'nda slalom ve süper büyük slalomda altın madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu olduğu için babasının hediyesi olan spor arabasıyla gündeme gelip magazin basınının da yıldızı olmuştu. 1990'da Fransa'da yapılan Dünya Kupası'nda süper büyük slalomda kaza geçirip köprücük kemiğini kırdı. Annesinin ısrarıyla, çok hızlı iniş yapılmasından dolayı tehlikeli olan bu dalda yarışmayı bıraktı.