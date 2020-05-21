Hiç kuşkusuz ki bir dönemin en tanınmış kayakçısıydı. Sporda zirveye ulaşmış pek çok sporcudan farklı bir hayat öyküsü oldu. Belki de bu yüzden ona ismiyle kafiye de yaparak "Bomba" lakabı takıldı. Alberto Tomba, 19 Aralık 1966'da İtalya'nın Bologna şehrine bağlı San Lazzaro di Savena kasabasında doğdu. Varlıklı bir tekstilci olan babası, 4-5 yaşlarındayken, kardeşleriyle birlikte onu hafta sonlarında Apenin dağları eteklerindeki Sestona'ya kayak yapmaya götürmeye başladı.
7 YAŞINDA KURSA YOLLADI
Babası onu ve kardeşlerini sporcu yapmaktan çok, doğayı sevmesini ve mücadele etmeyi öğrenmesini istiyordu. Oğlu Alberto'nun yeteneğini ve hevesini görünce 7 yaşındayken, 1956 Kış Olimpiyat Oyunları'nın da yapıldığı Cortina kasabasında kursa yolladı. İlk hocası, babasının arkadaşı ve Alp Disiplini'nde eski milli sporcu olan Roberto Siorpaes'ti. Tomba'nın kayak yaptığı Apenin dağları, Alp dağlarının bir koludur. Alp disiplini, adından da anlaşılacağı üzere Alpler'de yapılan inişli ve engelli yarışlardır. Beş dalı vardır: Slalom, büyük slalom, iniş, süper büyük slalom ve kombine. İniş ve süper büyük slalomda hız, slalom ve büyük slalomda ise teknik ön plandadır.
19 YAŞINDA MİLLİ OLDU
Tomba ilk kez Alp Disiplinin'de yarışmak için İtalya C-2 Milli Takımı'yla birlikte İsveç'e gittiğinde 17 yaşındaydı. Ertesi yıl yani 1984'te C-1 takımına terfi etti. Amerika'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda slalomda yani kapı adı verilen flamaların arasından geçerek yapılan yarışta 4. Olunca B milli takımına alındı. Kamuoyunca tanınması yine aynı yıl yani 1984'te Milano'da düzenlenen "Noel Paralel" adı verilen gösteri yarışını kazanmasıyla oldu. Sadece başarısıyla değil, yakışıklılığı ve varlıklı bir aileden gelmesiyle de dikkat çekmişti. Medya hem sporcu hem de magazin figürü olarak Tomba'yı çok sevdi ve spor hayatı boyunca da bu ilgisi devam etti. 19 Yaşındayken A milli takıma alındı, üç Avrupa kupası kazandıktan sonra Dünya Kupası'na katıldı. Burada daha sonra en büyük rakibi olacak olan İsviçreli Pirmin Zurbriggen 1. gelirken, Tomba 4 saniye farkla yarışı 6. Sırada kapadı. Alberto Tomba'nın asıl çıkışı 1987-1988 sezonunda oldu. Kasım 1987'de İtalya Sestriere'de dünya kupasında, önce slalomu kazandı. İki gün sonra da hayranı olduğu ünlü İsveçli kayakçı Ingemer Stenmark'ı saniyenin yüzde dokuzu farkla geçerek, büyük slalomda birinci geldi. O sezon dokuz birincilik almasına rağmen sıralamada Zurbriggen'in ardından 2. Sırada yer aldı. Tomba, 1988 Calgary Olimpiyat Oyunları'nda slalom ve süper büyük slalomda altın madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu olduğu için babasının hediyesi olan spor arabasıyla gündeme gelip magazin basınının da yıldızı olmuştu. 1990'da Fransa'da yapılan Dünya Kupası'nda süper büyük slalomda kaza geçirip köprücük kemiğini kırdı. Annesinin ısrarıyla, çok hızlı iniş yapılmasından dolayı tehlikeli olan bu dalda yarışmayı bıraktı.
SÖRFE TERFİ ETTİ
1991-1992'de dokuz birincilik kazanırken, 1992 Albertville Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda altın, slalomda ise gümüş madalya aldı. Alberto Tomba 1998'de sona eren spor kariyeri boyunca dünya şampiyonasında 50 birincilik, olimpiyatlarda ise 3 altın 2 gümüş madalya kazandı. 1,82 olan boyuna göre 92 olan kilosu alışılmış sporcu fiziğine göre fazla olmasına rağmen, teknik ve yeteneğiyle başarılı olmuştu. Kayak sonrası rüzgâr sörfüyle spor hayatına devam etti. Avrupa'nın pek çok şehrini gezerek kayak sporunun gelişmesi için çalıştı. İtalya'da gelmiş geçmiş en iyi ve en tanınmış kayakçı olarak popüler kimliğiyle filmlerde rol aldı. 2006 Torino Kış Olimpiyatları'nda olimpiyat meşalesini taşıdı. Halen bir televizyon kanalında yorumculuk yapıyor.
ANNESİNİN ISRARIYLA YARIŞMAYI BIRAKTI
1990'daki Dünya Kupası'nda süper büyük slalomda kaza geçirip köprücük kemiğini kırdı. Annesinin ısrarıyla, çok hızlı iniş yapılmasından dolayı bu dalda yarışmayı bıraktı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 34