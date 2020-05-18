Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Galatasaray'dan hamlesi

    G.Saray’ın ismi uzun süredir Trabzonspor ile anılan Gagonlu yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Terim’in Kanga için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.

    'Prag'mayız
    Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütün kulüpler gibi bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da sesleri yükseliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ile sözleşmesi bitecek olan ve ismi Trabzonspor ile anılan Gabonlu futbolcuyu gündemine aldığı öğrenimdi. Yönetimin orta alanda oynamasına rağmen attığı 10 golle dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Kanga'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtiliyor. Trabzonspor'un da bu gelişme üzerine girişimlere hız vereceği ve ezeli rakipler arasında savaş yaşanabileceği ifade ediliyor.

    TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
    Daha önce Rostov ve Kızılyıldız formalarını da giyen Kanga'nın kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.

    Haberler Spor Galatasaray'dan Guelor Kanga hamlesi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri